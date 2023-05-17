Глава МЧС предложил оказать дополнительную матпомощь пострадавшим от пожаров на Урале

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловск"

Дополнительную материальную помощь необходимо оказать гражданам, которые пострадали в результате пожаров на территории Курганской и Свердловской областей, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе своего доклада Владимиру Путину о текущей лесопожарной обстановке.

"Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению", – сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

Куренков рассказал, что при пожарах в Курганской области погибли 12 человек, а также пострадали 19 граждан. Всего в Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населенных пунктах повреждены более шести тысяч строений, в том числе 802 жилых дома, уточнил он.

Глава МЧС предупредил, что риск возникновения лесных пожаров сейчас существует почти во всех российских регионах. Наиболее напряженная обстановка с 25 апреля сложилась в УФО. В борьбе с огнем задействованы свыше 2 тысяч человек и более 300 единиц техники.

Куренков отдельно обратил внимание, что Свердловская область на данный момент больше всего подвержена пожарам. По его словам, в зону задымления попали шесть муниципальных образований, а в воздухе специалисты отмечают повышенную концентрацию вредных веществ. Если сравнивать с прошлым годом, количество очагов увеличилось в 1,5 раза, а площадь, охваченная огнем, – в 16 раз.

Сейчас действуют 27 очагов пожаров на площади более трех тысяч гектаров, добавил он. Куренков уточнил, что огнем были повреждены 455 строений, в том числе 160 жилых домов, где проживали 670 человек. Погибли два человека, 763 эвакуированы.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев назвал ситуацию с лесными пожарами критической. Процесс тушения осложнялся сильным ветром и сухой погодой. На фоне ЧП глава региона обратился за федеральной помощью.

Позже в нескольких поселках области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

К концу апреля в Курганской области были зафиксированы 25 лесных пожаров. По словам губернатора Вадима Шумкова,78% пожаров пришли в область из других регионов. 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары в Курганской области потушили.

В свою очередь, в Тюменской области один человек погиб при тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр. В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах был установлен четвертый класс пожарной опасности. В нескольких населенных пунктах области огонь уничтожил 124 строения.

