МЧС ликвидировало более половины пожаров в Курганской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

За минувшие сутки специалисты МЧС смогли ликвидировать 14 из 25 пожаров в Курганской области, остальные удалось локализовать. Об этом заявила пресс-служба регионального главка ведомства.

"14 (пожаров. – Прим. ред.) ликвидированы, остальные локализованы и угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют", – говорится в сообщении.

До этого восемь зданий загорелись в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составила 150 гектаров.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после пожара в деревне Логоушке Курганской области. Масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне Логоушке Кетовского района погибла женщина.

27 апреля в деревне Логоушке в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение.

76 домов в Курганской области уничтожены после масштабного пожара