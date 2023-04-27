Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Лесной пожар в Курганской области распространился на территорию завода "Курганстальмост". О ситуации рассказал глава региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

"Огонь зашел на территорию завода "Курганстальмост". Идет работа по тушению", – говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, в борьбе с огнем помогают работники сразу нескольких предприятий.

До этого стало известно о сложной ситуации в микрорайонах Утяк и Зайково, где проводится эвакуация жителей. Пункт временного размещения планируют развернуть на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", который находится в 16 километрах от Кургана.

В свою очередь, в МЧС сообщили ТАСС, что в результате пожара погиб один человек.

"В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший", – рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что на станции Логоушка в Курганской области загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Жителей деревни эвакуировали. На территорию происшествия также был отправлен пожарный поезд.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Число горящих жилых домов увеличилось до 20. Кроме того, сообщалось, что огнем охвачена сухая растительность на площади 80 гектаров.

На территорию ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ. Также туда отправили аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра министерства.



Площадь горения травы под Курганом выросла до 80 гектаров