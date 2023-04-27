Площадь пожара в Курганской области выросла до 6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганская область"

Площадь возгорания в деревне Логоушка в Курганской области увеличилась до 6 тысяч "квадратов". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Площадь пожара в Курганской области увеличилась. Горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тысяч квадратных метров и сухая растительность на площади 80 гектаров", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что на территорию ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ. Также туда отправили аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра министерства.

Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, сейчас в Логоушке воспламенились уже 76 жилых домов. По предварительным данным, пожар в деревне вспыхнул из-за искры от проезжавшего тепловоза.

О возгорании в Курганской области стало известно в четверг, 27 апреля. До этого постройки полыхали на площади 2,5 тысячи "квадратов", а растительность – на 8 гектаров. Жителей деревни эвакуировали. На территорию происшествия также был отправлен пожарный поезд.

Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух