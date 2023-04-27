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Глава МЧС РФ прибыл в Свердловскую область, чтобы оценить ситуацию с пожарами
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Свердловскую область для оценки работы по оказанию помощи местному населению, пострадавшему от пожаров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что Куренков вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым совершит облет местности, а также посетит населенные пункты, где пожары уничтожили более 140 жилых домов, и пообщается с местными жителями и представителями муниципальных властей.
Также глава МЧС проведет совещание по вопросам оказания помощи населению.
25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в других населенных пунктах этого региона. Самый крупный пожар вспыхнул в поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека.
После прошедших пожаров сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.
Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах помощи пострадавшим при пожаре в регионе.
Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух
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