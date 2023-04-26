Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Фото: кадр из видео с телеграм-канала "МЧС России"

Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву доложить 2 мая о принятых мерах помощи пострадавшим при пожаре в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент поручил Куйвашеву оказать необходимую помощь тем, кто потерял свое жилье. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно получает доклады об обстановке в регионе.

"Путин получает регулярные доклады по линии МЧС, от министра Александра Куренкова, по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и дальнейшему нераспространению огня", – подчеркнул он.

Ранее Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на фоне охвативших регион пожаров. СМИ сообщили, что в настоящее время пожары ликвидированы в пяти из шести населенных пунктов региона.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь там охватывал 21 дом. Позже в этот же день появилась информация о возгораниях в поселке Сосьва, где горело около 50 строений, и других населенных пунктах области.

Площадь пожара в Сосьве доходила до 9 тысяч квадратных метров, однако его удалось локализовать. В результате ЧП погиб один человек.