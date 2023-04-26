Два уголовных дела возбудили по факту пожара в поселке Сосьва Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два уголовных дела возбудили в Свердловской области по факту пожара в поселке Сосьва, сообщает Следственный комитет РФ по региону.

Дела расследуются по факту халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, и причинения смерти по неосторожности.

В результате происшествия погиб человек. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов. Всего огонь уничтожил около 90 жилых домов. Также пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН.

По информации ТАСС, в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. В итоге 659 человек лишились жилья, среди них 148 детей.

Пожар в поселке Таежном Свердловской области локализовали на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось отстоять от огня около 1,2 тысячи домов. В связи с произошедшим в этом населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.