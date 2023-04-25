Один человек погиб в результате пожара в поселке Сосьва на Урале – МЧС России

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В ходе тушения пожара в поселке Сосьва Свердловской области был обнаружен один погибший. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников", – говорится в сообщении ведомства.

Для подачи воды к месту тушения пожарные проложили магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 километра. В данный момент к ликвидации возгорания привлекаются 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии, добавили в МЧС.

Всего огнем повреждены 92 строения. Ранее сообщалось о 50 строениях, которые были охвачены огнем в поселке Сосьва.

В результате случившегося в этом населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации. Авиация МЧС РФ сбросила в районе возгорания 36 тонн воды.