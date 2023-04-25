20:30Происшествия
Огонь охватил около 50 строений в поселке Сосьва на Урале – МЧС РФ
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Около 50 строений горят в поселке Сосьва Свердловской области. МЧС России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В поселке Сосьва Свердловской области решением муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в населенном пункте огнем охвачены порядка 50 строений", – говорится в публикации.
В борьбе с огнем задействованы 60 человек и 14 единиц специальной техники. Спасатели пытаются потушить пламя как с земли, так и с воздуха. Авиация МЧС РФ сбросила 36 тонн воды.
Ранее стало известно, что пожар охватил 21 дом в поселке Таежном Свердловской области. Спасатели эвакуировали из населенного пункта 27 человек, из которых трое – дети. Всех их доставили в пункт временного размещения.
К тушению привлекли свыше 30 человек и 10 единиц техники. Также на место ЧП был направлен пожарный вертолет Ми-8.
По факту происшествия проводится проверка. Людям, оставшимся без жилья, оказывают помощь.
Возгорание произошло в Свердловской области
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