Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Приморье на площади 12 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводске Приморского края на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В настоящее время, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 12 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств, к тушению привлечены два пожарных поезда", – сказали в ведомстве.

О возгорании на предприятии стало известно во вторник около 07:00 по московскому времени. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи "квадратов". Из здания эвакуировали 20 человек. К тушению привлекли 16 человек и 6 единиц техники.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Ульяновске. Там горела кровля на площади 1 050 квадратных метров. В его тушении участвовали 31 человек и 8 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

