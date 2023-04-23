Пожар на мебельной фабрике произошел в Ульяновске. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"Горит кровля двухэтажного здания на площади 1 050 квадратных метро. Погибших и пострадавших нет", – отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что к тушению возгорания были привлечены 31 человек личного состава и 8 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать в 16:45 по московскому времени.

Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар произошел на Ясногорской улице, доме 13, корпусе 2. Проводилась эвакуация жильцов. Открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.