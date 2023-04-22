Пожар в цеху по утилизации отходов в Люберцах потушен

Фото: 50.mchs.gov.ru

Спасатели ликвидировали возгорание в цеху по утилизации отходов в Люберцах, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь полностью потушили в 8:15. В результате никто не пострадал.

Рано утром сообщалось, что на площади 1,5 тысячи квадратных метров горит металлический цех по утилизации пластика и резины в Люберцах. Огонь вспыхнул в деревне Машково, в Машковском проезде, 7.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из цеха наблюдался густой черный дым. Угрозы соседним строениям не было. В 6:12 пожар был локализован. Для тушения возгорания привлекли 11 единиц техники и 38 человек, в том числе от МЧС России 5 единиц техники и 20 человек.

