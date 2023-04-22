Пожар произошел в цехе по утилизации отходов в городском округе Люберцы

Фото: МЧС России

Пожар произошел в цехе по утилизации отходов в деревне Машково городского округа Люберцы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области на сайте ведомства.

"22.04.2023 в 04:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, деревня Машково, улица Машковский проезд, дом 7", – указано в сообщении.

В МЧС заявили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из цеха наблюдался густой черный дым. Угрозы соседним строениям не было.

В 6:12 по московскому времени пожар был локализован на площади в 1 500 квадратных метров.

Пострадавших при пожаре нет.

Для тушения возгорания привлекаются 11 единиц техники и 38 человек, в том числе от МЧС России 5 единиц техники и 20 человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на Бережковской набережной в Москве. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. При этом в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. Спасатели организовали необходимые мероприятия по ликвидации огня.

В администрации кафе сообщили, что на момент пожара в здании не было людей. В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин ЧП.

