Пожар вспыхнул в кафе на Бережковской набережной в Москве

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Возгорание произошло в кафе на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную часть в 11:03.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. При этом в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров.

"Предварительно, в здании расположено кафе. Со слов администрации, в здании людей нет", – говорится в сообщении.

Спасатели организовали необходимые мероприятия по ликвидации огня. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

Между тем в прокуратуре заявили, что организовали проверку по установлению всех обстоятельств и причин ЧП. По данным ведомства, в здании произошло частичное обрушение кровли. Работу правоохранителей координирует дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 16 человек умерли и девять пострадали после пожара в пятиэтажном здании в старой части Дубая. ЧП произошло в субботу на четвертом этаже многоквартирного здания в районе Аль-Рас. Там расположен старейший в Дубае рынок.

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