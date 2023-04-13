Трехэтажный торговый комплекс воспламенился в Ингушетии

Фото: ГУ МЧС России по РИ

Пожар вспыхнул на третьем этаже магазина в центре города Сунжа в Ингушетии. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

"В 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по улице Осканова", – говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, в результате возгорания в торговом комплексе погибших и пострадавших не зафиксировали. На территории происшествия работают 12 пожарных и спецтехника.

Ранее в поселке Нахабино воспламенился склад с автомобильными запчастями. Общая площадь горящего строения составляла около 1,8 тысячи квадратных метров.

Через некоторое время специалисты ликвидировали открытое горение. По данным регионального управления МЧС, к ликвидации пожара были привлечены 44 человека и 13 единиц техники.

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