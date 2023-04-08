Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб во время пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"В 13:28 поступила заявка о возгорании в квартире на шестом этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Вешняковская, дом 26, корпус 1", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание личных вещей и мебели произошло на площади 15 квадратных метров. Пожарных подразделениям удалось спасти из огня 14 человек, трое из которых дети.

Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС в 14:12 по московскому времени.

Ранее в экстренных службах рассказали, что пожарные ликвидировали возгорание в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. До этого в Минобороны сообщили о локализации возгорания силами нештатной пожарной команды и спасателями МЧС.



К тушению пожара в "Невской мануфактуре" привлекли военные вертолеты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!