14:59Происшествия
Один человек погиб во время пожара в квартире на востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб во время пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.
"В 13:28 поступила заявка о возгорании в квартире на шестом этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Вешняковская, дом 26, корпус 1", – отметили в сообщении.
В ведомстве уточнили, что возгорание личных вещей и мебели произошло на площади 15 квадратных метров. Пожарных подразделениям удалось спасти из огня 14 человек, трое из которых дети.
Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС в 14:12 по московскому времени.
Ранее в экстренных службах рассказали, что пожарные ликвидировали возгорание в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. До этого в Минобороны сообщили о локализации возгорания силами нештатной пожарной команды и спасателями МЧС.
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