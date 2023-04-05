Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе из-за возгорания строительного мусора

Видео: Москва 24

На Варшавском шоссе в Донском районе около дома № 7 в сторону центра затруднено движение транспорта из-за возгорания строительного мусора. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого на Зубовском бульваре произошло возгорание автомобиля. Движение транспорта осуществлялось по двум из пяти полос. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!