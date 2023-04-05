19:09Транспорт
Движение транспорта затруднено на Варшавском шоссе из-за возгорания строительного мусора
телеграм-канале столичного Дептранса.
До этого на Зубовском бульваре произошло возгорание автомобиля. Движение транспорта осуществлялось по двум из пяти полос. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
На месте ЧП работают оперативные службы города. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.
До этого на Зубовском бульваре произошло возгорание автомобиля. Движение транспорта осуществлялось по двум из пяти полос. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!