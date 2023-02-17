09:40Происшествия
Один человек погиб при пожаре в вагоне поезда на проспекте Мира
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Один человек погиб в результате пожара в вагоне электрички на проспекте Мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.
"Поступило сообщение о загорании вагона поезда на проспекте Мира... Возгорание происходило в последнем вагоне на общей площади около 7 квадратных метров", – сказал представитель ведомств.
По его словам, состав покинули три человека. Машинисты использовали систему пожаротушения "Белый Волк" и ликвидировали возгорание.
"В вагоне обнаружен один погибший", – добавил он.
Ранее автобус загорелся на Новостроевской улице в Москве. В момент происшествия в салоне не было пассажиров, в результате никто не пострадал.
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