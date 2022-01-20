Возгорание произошло в электричке на станции Конобеево Рязанского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В вагоне электрички на платформе Конобеево Рязанского направления Московской железной дороги произошло возгорание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пассажиров вагона эвакуировали еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Вагон был временно оцеплен. Огонь полностью ликвидировали.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Уточнялось, что пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.