Пожар произошел в доходном доме Сорокина в центре Санкт-Петербурга

15:33
Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Пожар произошел в доходном доме Сорокина на набережной реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Информация о пожаре в одной из квартир в историческом здании постройки конца XIX века поступила в экстренные службы днем 11 января. Ранг пожара был повышен до второго номера в связи с наличием угрозы распространения огня.
"В 14:41 локализация пожара, работают по дополнительному номеру 1 БИС (вторая категория сложности пожара. – Прим. ред.)", – сказали в МЧС.
Там уточнили, что площадь возгорания в квартире составляет 38 квадратных метров. Также спасатели борются с возгоранием в перекрытиях между третьим и четвертым этажами здания. В тушении задействованы 68 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Из здания были эвакуированы более 40 жильцов. Для их временного размещения ГУП "Пассажиравтотранс" направил на место происшествия автобус.
Ранее пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. Позднее огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания. Площадь возгорания достигла 2,7 тысячи квадратных метров.
Квартира загорелась в доходном доме Сорокина в Санкт-Петербурге
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