Задержан владелец пансионата в Кемеровской области, где в пожаре погибли люди

Фото: Фото: СК РФ

В Кемеровской области задержали предпринимателя, содержавшего частный пансионат, где накануне при пожаре погибли люди. Об этом сообщает "Интерфакс".

Следственные органы СК РФ предъявили 32-летнему мужчине и его 42-летней заместительнице без официального трудоустройства обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По версии следствия, пансионат работал с нарушением требований противопожарной безопасности.

С задержанными проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для владельца пансионата и его заместителя.

Пожар произошел в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области 8 января на площади в 10 квадратных метров. В результате возгорания погибли четыре человека. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.