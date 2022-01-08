СК возбудил уголовное дело по факту пожара в пансионате в Кузбассе

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Фото: kuzbass.sledcom.ru
По факту гибели четырех человек при пожаре в пансионате в Кемеровской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении учреждения, после этого сработала пожарная сигнализация.
"Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Установлен владелец пансионата, с ним работают следователи. Кроме того, изъяты документы и назначены судебно-медицинские, а также пожарно-технические экспертизы.
Пожар в пансионате "Золотой век" произошел в ночь на субботу, 8 января. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. По данным СМИ, в этот момент в здании находились 48 человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, директор пансионата около двух недель назад была оштрафована на 15 тысяч рублей на повторные нарушения требований пожарной безопасности.
"В 2021 году в пансионате проводилось две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности. Вторая внеплановая проверка по контролю за их устранением проводилась в конце декабря 2021 года", – сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что в отношении владельца пансионата было составлено два протокола, один из которых направлен на рассмотрение в мировой суд.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном пансионате в Москве погибли 11 человек. По факту произошедшего возбудили уголовные дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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