СК начал проверку по факту пожара в пансионате в ТиНАО

19 декабря, 15:31
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет России приступил к проверке по факту пожара в пансионате в ТиНАО, где пострадали пожилые люди. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
По словам Ивановой, передает Агентство "Москва", сотрудники СК начали доследственную проверку инцидента. который произошел 19 декабря в помещении частного дома в деревне Картмазово, где проживали престарелые люди. В результате поджара пострадали несколько человек.
Как рассказала Иванова, в настоящее время следователи проводят осмотр места ЧП, опрашивают потерпевших и очевидцев пожара. Отмечается, что выяснить причину возникновения пожара помогут результаты пожарно-технической экспертизы. После тщательной проверки всех обстоятельств происшествия сотрудники СК примут процессуальное решение.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате пожара в ТиНАО возросло до 22 человек. Возгорание началось на цокольном этаже здания, а общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Людей, которые проживали в горевшем здании, доставят в пункт временного размещения.
Сергей Собянин сообщил, что всех пострадавших при пожаре размещают в больницах города, и поручил провести служебную проверку по факту ЧП.
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