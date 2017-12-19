Собянин поручил организовать проверку по факту пожара в пансионате

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин поручил провести служебную проверку по факту пожара в пансионате в Новой Москве.

"В частном пансионате для престарелых в Новой Москве произошел пожар. По предварительным данным, пострадали 16 человек", – сообщил мэр столицы в своем микроблоге в Twitter. "Всем оказывается медицинская помощь. Надеюсь, обойдется без жертв. По факту будет проведена служебная проверка", – отметил Собянин.

В частном пансионате для престарелых в Новой Москве произошел пожар. По предварительным данным, пострадали 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Надеюсь, обойдется без жертв. По факту будет проведена служебная проверка. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2017 г.



Ранее сообщалось о том, что пожар в пансионате для престарелых в ТиНАО удалось ликвидировать. Из-за пожара были эвакуированы 30 человек. Семерых прибывшие на место пожарные спасли с верхнего этажа.