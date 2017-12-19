Пострадавших при пожаре в пансионате размещают в больницах – Собянин

19 декабря, 13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил, что всех пострадавших при пожаре в пансионате для престарелых в деревне Картмазово в ТиНАО размещают в больницах. Впоследствии их отвезут в пансионат ветеранов Москвы, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
"Всех пострадавших при пожаре в частном доме престарелых сейчас размещаем в больницы", – подчеркнул Собянин. "После оказания необходимой медицинской помощи они будут направлены в пансионат ветеранов Москвы", – отметил мэр столицы.
Всех пострадавших при пожаре в частном доме престарелых сейчас размещаем в больницы. После оказания необходимой медицинской помощи они будут направлены в пансионат ветеранов Москвы.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2017 г.
Пожар площадью 20 квадратных метров вспыхнул на цокольном этаже здания пансионата в деревне Картмазово в ТиНАО. В 11:32 возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадали 16 человек, еще 19 человек спасатели сняли с кровли горевшего здания.
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