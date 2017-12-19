Пожарные спасли 19 человек с кровли горевшего пансионата в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожарные спасли с кровли горевшего пансионата для ветеранов войны в ТиНАО 19 человек.

Помочь постояльцам спуститься удалось с помощью самоспасателей "Феникс" и подъемного механизма, сообщает Агентство "Москва".

Еще до прибытия МЧС администрация здания эвакуировала 34 человека. Врачи уже осмотрели 16 человек.

Ранее сообщалось, что находившихся в пансионате людей доставят в пункт временного размещения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже поручил провести служебную проверку по факту пожар

Инцидент произошел 19 декабря в деревне Картмазово. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Пожарные ликвидировали огонь в 11:32.