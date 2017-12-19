Постояльцев горевшего в ТиНАО пансионата доставят в пункт временного размещения

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Находившихся в горевшем здании в ТиНАО людей доставят в пункт временного размещения. В настоящий момент выясняется, где именно его развернут.

Как пояснили в МЧС, информации о пострадавших пока нет, передает Агентство "Москва".

19 декабря в пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово произошел пожар. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек и еще семерым помогли выбраться с верхнего этажа. Ликвидировать огонь удалось в 11:32.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пансионат расположен по адресу улица Центральная, дом 11. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил провести служебную проверку по факту произошедшего в Новой Москве.