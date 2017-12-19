При пожаре в московском пансионате пострадали 22 человека

19 декабря, 14:44
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Число пострадавших при пожаре в частном московском пансионате увеличилось до 22 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Пострадавших направляют в НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени братьев Бахрушиных. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести.
Пожар произошел в пансионате для ветеранов войны в деревне Картмазово. Возгорание началось на цокольном этаже в сауне. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Находившихся в горевшем здании людей доставят в пункт временного размещения. Сейчас выясняется, где именно его развернут.
Сергей Собянин поручил провести служебную проверку по факту произошедшего.
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