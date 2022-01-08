Власти Кузбасса проверят пансионаты после пожара в Кемеровской области

Фото: СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу

Власти Кузбасса проверят все учреждения социальной защиты для пожилых людей после пожара в пансионате, расположенном в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"По поручению председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина назначены проверки во всех пансионатах Кузбасса. Учреждения проверят на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности", – заявили в министерстве социальной защиты региона.

На уровне муниципалитетов сформируют комиссии, которые и дадут оценку пансионатам и домам престарелых.

Всего на территории Кузбасса работают 24 государственных стационарных учреждения социального обслуживания и 14 частных, как указывает министерство соцзащиты региона. Также открыты 28 частных самостоятельных учреждений, не включенных в перечень.

Накануне произошел пожар в пансионате "Золотой век", расположенном в Кемеровской области. Жертвами возгорания на площади в 10 квадратных метров стали четыре человека.

Предварительно причиной пожара названо короткое замыкание. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").