Площадь пожара на складе в Химках выросла до 2,7 тысячи квадратных метров

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Площадь пожара на складе в Химках увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области, передает Агентство "Москва".

"Площадь пожар на складе в Химках увеличился до 2,7 тысячи квадратных метров. По предварительной информации погибших и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания.

Пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. К тушению были привлечены 49 человек и 15 единиц техники, на данный момент группировка спасателей наращивается.