Открытое горение в жилом доме на улице Коштоянца ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в столичном районе Проспект Вернадского. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло вечером четверга, 6 января. Сообщалось, что загорелись балконы квартир на шестом и седьмом этажах здания по адресу: улица Коштоянца, дом 6.

"По прибытии пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара и спасению людей. Принятыми мерами в 18:46 открытое горение было полностью ликвидировано", – сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Из горящего здания был выведен один человек. Ему оказывают медицинскую помощь. Жителей подъезда также эвакуировали.

Ранее в январе три человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы. Трагедия произошла на Кавказском бульваре. Проверку по факту произошедшего начали в Следственном комитете.