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Происшествия

02:18

СК начал проверку после гибели 3 человек при пожаре в квартире на юге Москвы

происшествия пожар

Фото: moscow.sledcom.ru

Следователи начали проверку после гибели трех человек в результате пожара в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Возгорание произошло в доме на Кавказском бульваре в ночь на вторник, 4 января. По данным ведомства, жертвами стали две женщины и один мужчина. Он прыгнул с высоты пятого этажа, пытаясь спастись от огня.

На месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва в квартире одного из жилых домов в столичном районе Северное Тушино. По некоторым данным, взорвались петарды.

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