Три человека погибли при пожаре в подмосковной Шатуре

Фото: МЧС России

Частный дом загорелся в подмосковной Шатуре, сообщает ТАСС. Жертвами пожара стали три человека, включая двоих детей.

ЧП произошло в доме, расположенном в поселке Туголесский Бор. Еще два человека пострадали – это мальчик и его бабушка. Они находятся в тяжелом состоянии, у них 60% и 80% ожогов тела.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее один человек пострадал при взрыве в квартире дома на северо-западе столицы. На кухне квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Панфиловцев произошел взрыв самодельной пиротехники.