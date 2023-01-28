28 января, 22:28Происшествия
Движение на 33 км МКАД ограничено из-за загоревшегося автомобиля
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
В настоящее время о пострадавших нет информации. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м километре МКАД. В результате инцидента никто не пострадал.
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