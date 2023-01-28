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28 января, 22:28

Происшествия

Движение на 33 км МКАД ограничено из-за загоревшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В настоящее время о пострадавших нет информации. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м километре МКАД. В результате инцидента никто не пострадал.

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