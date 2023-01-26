20:08Происшествия
Авария с участием 16 автомобилей произошла на трассе М-11 в Подмосковье
"ДТП произошло на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск). По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Пострадавших в результате ДТП нет", – говорится в сообщении.
На данный момент на территории происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины ДТП.
Ранее поступала информация, что "Газель" наехала на троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы.
В результате аварии скончался один человек. После в полиции уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежал Минобороны.
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