Авария с участием 16 автомобилей произошла на трассе М-11 в Подмосковье

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Массовая авария с участием 16 автомобилей произошла на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по области.

"ДТП произошло на 57-м километре дороги М-11 "Нева" (Солнечногорск). По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Пострадавших в результате ДТП нет", – говорится в сообщении.

На данный момент на территории происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины ДТП.

Ранее поступала информация, что "Газель" наехала на троих пешеходов на Ленинградском шоссе на севере Москвы.

В результате аварии скончался один человек. После в полиции уточнили, что автомобиль с черными номерами принадлежал Минобороны.

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