Пожар в здании Минобороны в центре Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали возгорание в здании Минобороны на улице Знаменке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. До этого в Минобороны сообщили о локализации возгорания силами нештатной пожарной команды и спасателями МЧС.

Как рассказал Агентству "Москва" информированный источник, после сообщения о пожаре из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего уточняются.

О возгорании в одном из зданий МО РФ стало известно около 19:30. По данным экстренных служб, очаг возгорания находился на третьем этаже здания. Пожару сразу же присвоили второй ранг сложности.



Пожар произошел в одном из зданий Минобороны в Москве

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