В Минобороны РФ сообщили о гибели шести военных при пожаре в блиндаже под Курском

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Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже (полевое укрытие от снарядов. – Прим. ред.) в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ТАСС, ЧП произошло вблизи села Уланок в Суджанском районе около 10:40. Внутри блиндажа находились семь военнослужащих, одному из которых удалось выжить. Он получил ожоги.

Причиной происшествия стало неосторожное обращение военных с горючей жидкостью, пояснили в оборонном ведомстве.

"Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование", – говорится в сообщении.

До этого в Суджанском районе Курской области подверглась обстрелу группа строителей. Огонь открыли украинские военнослужащие. Один из строителей погиб, еще один получил ранения.



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