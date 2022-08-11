Пожар на территории воинской части возник в Долгопрудном

В Долгопрудном рано утром 11 августа возник пожар на территории воинской части. Об этом сообщили в областном МЧС.

Пожар уже потушили. Известно, что загорела деревянная казарма, пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.