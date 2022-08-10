"Московский патруль": 12 соток конопли уничтожили в Подмосковье

12 соток конопли уничтожили в Подмосковье. Большое поле обнаружили сотрудники полиции во время рейда.

Такие растения называют дикорастущими. По словам экспертов, уровень наркотических веществ в них, как правило, минимальный. Однако плантации все равно манят зависимых людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

