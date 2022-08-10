Шестуну просят добавить 7 месяцев колонии за оскорбление суда

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Прокуратура попросила Домодедовский суд Подмосковья добавить экс-главе Серпуховского района области Александру Шестуну к ранее назначенному наказанию 7 месяцев лишения свободы за угрозы и оскорбление судьи и сотрудников прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шестуна Михаила Трепашкина.

"Представитель гособвинения попросил добавить моему подзащитному к 15 годам колонии, которые ему назначили по первому делу, еще 7 месяцев лишения свободы", – сказал он.

По словам Трепашкина, Шестун частично признал вину в оскорблении суда, однако отверг вину в угрозах.

"Мы настаиваем на прекращении уголовного преследования и оправдании по всем предъявленным обвинениям", – подчеркнул адвокат.

В мае Шестуна обвинили в дискредитации ВС РФ по статье 20.3.3. КоАП РФ за высказывания о специальной военной операции, сделанные на первом заседании по делу об оскорблении суда в Домодедовском суде. Сообщалось, что Шестун был в желто-голубой футболке и выкрикивал лозунги в поддержку Украины.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере порядка 11 миллиардов рублей. В результате незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.

В 2021 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.