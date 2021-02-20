Суд оставил в силе приговор бывшему главе Серпуховского района

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Московский областной суд подтвердил законность приговора, назначенного экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, сообщает Агентство "Москва".
Еще в конце минувшего года Шестуна приговорили к пятнадцати годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.
Позднее защита попыталась оспорить приговор суда. Однако суд более высокой инстанции подтвердил его законность.
Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере.
По данным Генпрокуратуры, бывший чиновник незаконным путем получил имущество на сумму около 11 миллиардов рублей.
Впоследствии эта собственность Шестуна была изъята и обращена в пользу государства.
Ранее сообщалось, что СК РФ ходатайствует об аресте топ-менеджера "Ростелекома" по делу о взятке в особо крупном размере. Сейчас следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца.
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