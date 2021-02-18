СК ходатайствует об аресте топ-менеджера "Ростелекома" по делу о взятке

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Следственные органы просят суд арестовать топ-менеджера ПАО "Ростелеком" Андрея Левакова, сообщает Агентство "Москва".

Левакову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас следствие просит арестовать обвиняемого на два месяца.

"В отношении Андрея Левакова просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2021 года", – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее суд Москвы вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей. Экс-главный бухгалтер дипломатического представительства Наталия Журавлева получила шесть лет колонии.