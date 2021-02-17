СК просит отправить на принудительное лечение обвиняемого в убийстве в Можайске

16:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители раскрыли обстоятельства жестокого убийства мужчины в подмосковном Можайске. Подозреваемым в ножевом нападении является 18-летний молодой человек, сообщают "Дни.ру".
Преступление было совершено в мае прошлого года. По данным регионального управления СК, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мужчине не менее 14 ударов кухонным ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.
Задержанный прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению, "он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".
Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Материалы направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Ранее в Костроме было обнаружено расчлененное тело мужчины. Оперативники задержали троих мужчин в ходе розыскных мероприятий.
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