СК просит отправить на принудительное лечение обвиняемого в убийстве в Можайске

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Правоохранители раскрыли обстоятельства жестокого убийства мужчины в подмосковном Можайске. Подозреваемым в ножевом нападении является 18-летний молодой человек, сообщают "Дни.ру".

Преступление было совершено в мае прошлого года. По данным регионального управления СК, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мужчине не менее 14 ударов кухонным ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Задержанный прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению, "он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий".



Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Материалы направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее в Костроме было обнаружено расчлененное тело мужчины. Оперативники задержали троих мужчин в ходе розыскных мероприятий.