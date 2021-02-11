Экс-сотрудниц посольства РФ в Израиле отправили в колонию за хищения

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Нагатинский районный суд Москвы вынес обвинительное заключение в отношении бывших сотрудниц посольства России в Израиле по делу о хищении 50 миллионов рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда, экс-главный бухгалтер дипломатического представительства Наталия Журавлева получила шесть лет колонии.

Еще одна сотрудница посольства Анна Сидорова осуждена на восемь лет, а работница ФГУП "Госзагрансобственность" Ирина Лось приговорена к пяти годам лишения свободы.

По данным Следственного комитета (СК), используя свое служебное положение, по предварительному сговору они похитили денежные средства с валютных счетов загранучреждения.

С 2012 по 2014 годы женщины под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов подделали распорядительные платежные документы.

После этого осужденные приобрели в Москве и области различное недвижимое имущество, которое было арестовано в ходе следствия в целях возмещения имущественного вреда.

Факт хищения был выявлен сотрудниками МИД России. Также отмечается, что злоумышленницы должны выплатить по 900 тысяч рублей штрафа в доход государства.

Ранее суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима бывшего руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца.