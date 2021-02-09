Суд приговорил экс-замглаву Спецстроя к 13,5 года колонии

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года колонии строгого режима бывшего замдиректора Спецстроя, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), частью 6 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.

Также Мордовцу назначен штраф в размере трехкратной суммы взятки – 97 144 710 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на шесть лет. Кроме того, экс-глава Спецстроя лишен воинского звания полковник запаса.

Мордовец был заместителем директора Спецстроя с декабря 2013 года по декабрь 2016 года. Было установлено, что он получил более 32 миллионов рублей за помощь в заключении выгодных контрактов на строительство объектов космодрома, а также за общее покровительство.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Дело возбуждено в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.