Экс-главу Серпуховского района Подмосковья обвинили в дискредитации ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в дискредитации ВС России, сообщила ТАСС его законный представитель и супруга Юлия Шестун.

"В отношении Александра составлен протокол по административной статье 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ") за высказывания о специальной военной операции на Украине, которые якобы были им сделаны на первом заседании по существу по делу об оскорблении суда в Домодедовском суде, в котором он принял участие в желто-голубой футболке и якобы выкрикивал лозунги в поддержку Украины", – пояснила Шестун.

Супруга обвиняемого подчеркнула, что, если Шестун еще раз совершит подобное правонарушение, ему грозит возбуждение уголовного дела.

По словам представителя стороны защиты Михаила Трепашкина, обвиняемый признает вину частично. Шестуна обвиняют в высказываниях, произнесенных во время вынесения приговора, в адрес судьи Подольского городского суда Татьяны Юферовой и представителей Генеральной прокуратуры. Шестуну "вменяют угрозы Гаагским трибуналом" и использование в речи "зооморфных образов", отметил адвокат.

Кроме того, как подчеркнул Трепашкин, Шестун обвиняется в оскорблении представителя власти, неуважении к суду, угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи.

Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере порядка 11 миллиардов рублей. В результате незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.

В 2021 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

