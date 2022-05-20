В Москве задержали двух братьев за акцию с дискредитацией армии РФ в метро

Фото: МВД России

На станции метро "Пушкинская" в Москве задержали двух братьев, которые в центре зала развернули плакат с текстом, дискредитирующим Вооруженные силы РФ, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Задержанными оказались 23-летние жители Ярославской области. В отношении каждого составлен протокол по административной статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

"В присутствии значительного скопления пассажиров развернули плакаты с надписями на иностранном языке, направленными на дискредитацию использования ВС России. Молодые люди были задержаны полицейскими и доставлены в отдел", – уточнили в МВД.

Одного из нарушителей оштрафовали на 50 тысяч рублей. Административные дела в отношении второго рассмотрят в ближайшее время.

Правоохранители выяснили, что ранее граждане уже привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту высказываний о трагедии в Буче, размещенных в социальных сетях российского телеведущего Ильи Бера. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

