Суд продлил арест Кара-Мурзе по делу о публикации фейков о ВС РФ

09 августа, 19:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Срок задержания под стражей продлили до 12 октября. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест или залог.
По мнению СК РФ, во время выступления в нижней палате Легислатуры американского штата Аризона публицист безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения спецоперации на Украине.
Кара-Мурзе предъявили обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ") и части 1 статьи 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ").
Оппозиционеру также приписывают организацию и проведение конференции в поддержку политзаключенных, которая прошла в московском Сахаровском центре 27 октября 2021 года. Мероприятие было приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий.
Следствие считает, что конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признано нежелательной в России организацией).
Известно, что Кара-Мурза не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Ранее сообщалось, что Басманный суд "заминировали" перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе. Известно, что судебное заседание должно было начаться в 14:30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.
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