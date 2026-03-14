14 марта, 16:16

Спорт

Горнолыжница Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Италии

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в слаломе на Паралимпиаде в Италии и стала двукратной чемпионкой мира.

Серебряную медаль получила китаянка Чжу Вэньцзин, а бронзовым призером стала представительница Канады Микаэла Госселин.

Ранее Ворончихина заняла первое место в супергиганте на Паралимпиаде. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, а на третьем месте была шведка Эбба Орше. Благодаря этому на Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал российский гимн.

Кроме того, она заняла второе место в гигантском слаломе. Ее результат по сумме двух попыток составил 2 минуты 25,26 секунды. Первое место заняла Орше (2 минуты 22,42 секунды). Третьей стала Ришар, отставшая от лидера на 4,62 секунды.

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.

