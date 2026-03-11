Немцы отказались фотографироваться с лыжницей Багиян на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн не стали фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян на зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ARD.

Представители Германии также отвернулись во время исполнения гимна России на награждении. На общем фото они держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего Сергея Синякина.

"По-человечески я очень рада за этих людей. Может быть, это очень приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Очень жаль, что политика все это затмевает", – сказала Кацмайер.

Багиян, выступающая в категории NS1, взяла золотую медаль спринта Паралимпиады. Спортсменка показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер (3 минуты 24,7 секунды), а третьей – Кацмайер (3 минуты 25,3 секунды).

Владимир Путин поздравил Багиян, а также горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотыми медалями. Ворончихина заняла первое место в супергиганте. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды.