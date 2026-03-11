Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 12:35

Спорт

Немцы отказались фотографироваться с лыжницей Багиян на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн не стали фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян на зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ARD.

Представители Германии также отвернулись во время исполнения гимна России на награждении. На общем фото они держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего Сергея Синякина.

"По-человечески я очень рада за этих людей. Может быть, это очень приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Очень жаль, что политика все это затмевает", – сказала Кацмайер.

Багиян, выступающая в категории NS1, взяла золотую медаль спринта Паралимпиады. Спортсменка показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер (3 минуты 24,7 секунды), а третьей – Кацмайер (3 минуты 25,3 секунды).

Владимир Путин поздравил Багиян, а также горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотыми медалями. Ворончихина заняла первое место в супергиганте. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды.

Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика